Atriz da novela ‘Mania de Você’ passou três dias em cativeiro

A personagem de Vanessa Bueno, Diana, na novela ‘Mania de Você’, vive uma vida aparentemente tranquila ao lado do marido Hugo (Danilo Grangheia) e da filha Bruna (Duda Batsow), mas a atriz de 44 anos passou por momentos de pânico quando tinha 23 anos e foi sequestrada ao sair do curso de teatro, que ficava no bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

Conforme divulgou o jornal Extra, Vanessa ficou três dias num cativeiro em Magé, na Baixada Fluminense, e se viu obrigada a se esconder por 14 horas num lamaçal antes de ser encontrada pela polícia, que prendeu os sequestradores. A atriz, que na época fazia parte do elenco do humorístico ‘A Turma do Didi’, foi resgatada após os agentes rastrearem uma ligação feita por ela para sua família.

Vanessa Bueno se apaixona por Mariana Santos na novela ‘Mania de Você’

O casamento perfeito de Diana e Hugo não passa de fachada na novela escrita por João Emanuel Caneiro. Num determinado momento, a dona de casa vai começar a perceber que está dentro de um relacionamento abusivo e vê em Fátima (Mariana Santos) uma amizade, que se transforma em paixão.

Na trama da TV Globo, elas são vizinhas e trocam muitas confissões, afinal, ambas vivem dentro de relações conturbadas. Em ‘Mania de Você’, Fátima, constantemente criticada por seu marido Robson (Eriberto Leão), luta para manter sua autoestima em meio a tantas dificuldades.

Além de Diana, em ‘Mania de Você’, a atriz Vanessa Bueno esteve em outras novelas da TV Globo, como ‘Vai na Fé’ (2023), ‘O Tempo Não Para’ (2018), Babilônia (2015), Amor à Vida (2014), ‘Malhação ID’ (2010), Pé na Jaca (2007) e ‘Mulheres Apaixonadas’ (2003). Ela passou ainda por produções da Record e da Band, além de fazer parte do elenco de diversos filmes nacionais, como ‘Didi, O Cupido Trapalhão’ (2003).