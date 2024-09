Linha 4-Amarela do Metrô terá três estações fechadas neste fim de semana; confira as mudanças

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo terá operações paralisadas neste fim de semana por causa de obras da Linha 6-Laranja. Assim, as estações Higienópolis-Mackenzie, República e Luz ficarão fechadas a partir das 21h deste sábado (7) até o início da operação comercial às 4h40 da próxima segunda-feira (9), quando a situação volta ao normal.

De acordo com a concessionária Via Quatro, nesse período, o trajeto entre as estações Paulista-Pernambucanas e República será realizado por ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência (Paese).

Já os passageiros que estiverem no trajeto da estação Paulista-Pernambucanas até a Luz deverão fazer transferência pela Linha 2-Verde do Metrô. Já da República até a Luz, a opção será utilizar os trens das linhas 1-Azul e 3-Vermelha.

A Via Quatro ressaltou que não haverá alterações em outros trechos, que continuarão funcionando normalmente. A concessionária diz que os passageiros estão sendo avisados das mudanças por avisos sonoros nas estações.