Boletim médico aponta estado grave de Maidê Mahl, atriz da HBO internada após ser encontrada debilitada em hotel em SP

Maitê Mahl, atriz de uma série da HBO que desapareceu por três dias e foi encontrada em um hotel em SP, está internada em estado grave, conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital das Clínicas (HC), na tarde desta sexta-feira (6).

O boletim diz que Maidê “segue em estado grave e estável, recebendo cuidados intensivos. A equipe médica continua acompanhando de perto sua evolução, com suporte multidisciplinar e monitoramento contínuo. Todas as medidas necessárias para o cuidado e recuperação da paciente estão sendo tomadas.”

A atriz foi encontrada com sinais de lesão no corpo e respiração fraca pela polícia, na última quinta-feira (5). Segundo uma apuração do g1, existe a suspeita de que a atriz possa ter ingerido algum produto tóxico, resultando em seu estado debilitado.

Ao dar entrada na rede de saúde, Maidê precisou ser sedada e entubada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Algumas embalagens encontradas no hotel passarão por perícia, a fim de verificar o conteúdo.

O desaparecimento

Maidê Mahl foi dada como desaparecida na última segunda-feira (2), tendo sido vista pela última vez em Moema, na Zona Sul de São Paulo e desde então não deu mais notícias aos familiares e amigos.

Segundo informações de familiares da atriz por meio das redes sociais, Maidê sumiu por volta das 15h30 do dia 2 de setembro. Com o desaparecimento da artista, os familiares de Maidê registraram um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo.

A morte da atriz teria sido confirmada pela polícia. No entanto, o DHPP corrigiu a informação, comunicando que Maidê teria sido encontrada com vida no hotel. A atriz apresentava lesões espalhadas pelo corpo e falta de respiração.

Maidê atuou em produções da HBO Max e do Star+, da Disney, tendo ficado conhecida pelos trabalhos em “Vale dos Esquecidos” e “O Rei da TV”, série que conta a história de Silvio Santos.