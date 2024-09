Maidê Mahl atuou em série sobre a vida de Silvio Santos; conheça outros trabalhos da atriz

Dada como desaparecida desde a última segunda-feira, 2 de setembro, a atriz Maidê Mahl foi encontrada com vida, mas debilitada, em um hotel na região central de São Paulo, na tarde de ontem (5). Conhecida por seus trabalhos em séries para serviços de streaming, a atriz esteve presente no elenco de duas produções brasileiras para a HBO Max e Disney+.

ANÚNCIO

Maidê, que tem 23 anos, é gaúcha e antes de trabalhar como atriz e modelo estudou ciências agrárias. Sua carreira artística rapidamente foi alavancada depois que a jovem interpretou uma das figuras mais reconhecidas da televisão brasileira, a modelo e atriz Elke Maravilha.

A oportunidade de interpretar Elke veio na segunda temporada da série do Disney+, “O Rei da Tv”, que conta a história da vida de Silvio Santos, dando destaque a momentos de grande relevância na vida do comunicador que faleceu recentemente, aos 93 anos, no dia 17 de agosto.

A atriz também pode ser vista em outra produção brasileira, desta vez pela HBO Max. Na produção “Vale dos Esquecidos”, Maidê interpreta Giovanna, uma jovem que se junta aos amigos para fazer uma trilha na Serra do Mar, mas acaba se vendo em uma situação complicada após um dos integrantes do grupo ser atacado por estranhos. Na fuga, os trilheiros acabam chegando ao Vale Sereno, onde se deparam com pessoas vivendo como se estivessem no século passado.

O que se sabe até agora sobre o desaparecimento de Maidê

Maidê Mahl desapareceu na última segunda-feira (2) após ser vista pela última vez na região de Moema, zona sul de São Paulo. Ela foi encontrada na tarde de quinta-feira (5) em um hotel localizado na região central da cidade.

Em declaração, uma amiga da jovem confirmou que ela foi encontrada com lesões pelo corpo e respiração fraca, mas afirmou que ela está no hospital e sendo “bem assistida” pela equipe médica.