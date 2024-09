Amiga fala sobre estado da atriz Maidê Mahl após ser achada ferida em hotel de SP: “Bem cuidada”

Atriz Maidê Mahl estava desaparecida e foi achada com lesões pelo corpo e respiração fraca em um hotel, em SP

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, que estava desaparecida e foi encontrada com lesões pelo corpo e respiração fraca em um hotel na região central da capital paulista, segue internada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). A unidade de saúde informou que não pode repassar detalhes sobre o estado de saúde, mas uma amiga da artista usou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (6), para tranquilizar os fãs e amigos.

ANÚNCIO

“Bem pessoal, então as últimas informações são essas: ela está no hospital, está sendo bem assistida, bem cuidada. Agora é a gente torcer para que ela se recupere o mais rápido possível”, disse a atriz Michelle Rodrigues, que também fazia uma campanha na web para localizar a amiga. “Obrigada a todo mundo que compartilhou, ajudou nessa corrente importantíssima”, destacou.

Atriz Michelle Rodrigues tranquilizou os fãs sobre estado da atriz Maidê Mahl, que foi achada ferida em um hotel em SP (Reprodução/Instagram)

Maidê Mahl foi dada como desaparecida na última segunda-feira (2), tendo sido vista pela última vez em Moema, na Zona Sul de São Paulo, e desde então não deu mais notícias aos familiares e amigos. Eles passaram a procurar pela jovem e registraram o sumiço na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo.

Na quinta-feira (5), Maidê foi encontrada pela polícia um hotel na região central de São Paulo com lesões pelo corpo e respiração fraca. A delegada Ivalda Aleixo, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que ela se hospedou no local na última segunda-feira (2) e estava muito fraca quando foi localizada.

“Ninguém conseguia abrir a porta, ela não respondia aos chamados”, relatou a delegada ao portal “Metrópoles”. A polícia chegou a confirmar que a jovem estava morta, porém, logo depois destacou que ela era reanimada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso segue em investigação para descobrir o que aconteceu com a artista. Enquanto ela estava desaparecida, famosos como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro e outras personalidades se uniram ao movimento para buscar por informações e compartilharam as publicações pedindo por ajuda.

Quem é Maidê Mahl?

A gaúcha Maidê, que além de modelo é atriz, atuou em produções da HBO Max e do Star+, da Disney, tendo ficado conhecida pelos trabalhos em “Vale dos Esquecidos” e “O Rei da TV”, série que conta a história de Silvio Santos, na qual ela interpreta Elke Maravilha.