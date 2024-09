Atriz da HBO desaparece em SP e famosos fazem campanha para tentar encontrá-la

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, foi dada como desaparecida na última segunda-feira, dia 02 de setembro. De acordo com informações do UOL, ela foi vista pela última vez em Moema, na Zona Sul de São Paulo e desde então não deu mais notícias aos familiares e amigos.

ANÚNCIO

Conforme informações de familiares da atriz por meio das redes sociais, Maidê sumiu por volta das 15h30 do dia 2 de setembro. Ela usava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e carregava uma mochila nas costas.

Após o desaparecimento da atriz, os familiares de Maidê registraram um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo. Até o momento ela não foi localizada e não entrou em contato com amigos e familiares.

Campanha nas redes sociais

Com a notícia do desaparecimento de Maidê, amigos, familiares e outros famosos iniciaram uma grande movimentação online para localizar a jovem. Nas redes sociais, Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro e outras personalidades se uniram ao movimento para buscar por informações e compartilharam as publicações pedindo por ajuda.

A publicação contém uma foto da jovem e informações de contato com os familiares e autoridades que estão cuidando do caso.

Maidê atuou em produções da HBO Max e do Star+, da Disney. Ela ficou conhecida pelos trabalhos em “Vale dos Esquecidos” e “O Rei da TV”, série que conta a história de Silvio Santos.

Informações sobre o paradeiro da atriz podem ser dadas por meio dos telefones: