Momento senil? Donald Trump confundiu Kamala Harris com Joe Biden

Com quase dois milhões de visualizações, o vídeo de uma entrevista do candidato presidencial Donald Trump falando sobre sua rival democrata Kamala Harris está viral, pois em sua conversa, o ex-presidente parece confundir a candidata com Joe Biden.

O momento foi aproveitado pelos simpatizantes de Harris, que se basearam nesta entrevista de Trump à Fox News para questionar a saúde mental do republicano, afirmando que poderia ser um "momento senil".

“Não consigo imaginar que New Hampshire vote nele”, disse Trump ao apresentador Sean Hannity da Fox News. Ele continuou dizendo que “qualquer pessoa em New Hampshire, porque estão assistindo neste momento, mas qualquer pessoa em New Hampshire que vote em Biden e Kamala…”.

A conta X @harris_wins publicou esta parte da entrevista, com a seguinte legenda: "Em um momento de senilidade, Donald Trump parece esquecer contra quem está competindo. Está mais do que claro que Donald Trump está perdendo suas capacidades cognitivas. Retuíte para garantir que todos os americanos vejam isso". Até a noite desta quinta-feira, o vídeo tinha 1,7 milhões de visualizações.

A confusão de Donald Trump gerou um grande debate

Claro, os comentários aumentaram após a publicação do vídeo de Donald Trump nesta entrevista em que confundiu Kamala Harris com Joe Biden. Com mais de dois mil comentários, apoiadores republicanos e democratas expressaram suas opiniões, iniciando um debate. A gravação tem mais de 31 mil curtidas.

"Ele não tem ideia de quem está se candidatando", "Do que você está falando? Ele não esqueceu de nada. Ele disse os nomes: Biden e Kamala. Faça um exame de audição, depois reproduza o videoclipe novamente... e ouça! Aliás, ninguém sabe quem está no comando do país", "Bem, na verdade, ninguém realmente sabe quem é Kamala! Ela é quem ela acredita que a pequena multidão à sua frente quer que ela seja!", "Ele está brincando com vocês, indivíduos de mente fraca. Ele está cinco passos à frente de todos nós. Palhaço", "Biden assiste a este clipe e ri: 'Deus, espero não ficar assim quando for velho'", são alguns comentários.