Frederico, dupla com João Neto, fala sobre acidente com ônibus que levava equipe: “Ficará tudo bem”

Um ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico colidiu contra um caminhão na BR-040, em Caetanópolis, em Minas Gerais, na madrugada desta sexta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 27 pessoas seguiam no veículo, sendo que quatro ficaram feridas e foram socorridas. Frederico, que postou imagens dentro do coletivo horas antes da batida, se pronunciou sobre o caso em postagem nas redes sociais nesta manhã.

“O pessoal da equipe já foi socorrido galera e se Deus quiser ficará tudo bem. Obrigado pela atenção de todos”, escreveu o sertanejo, ao mostrar o ônibus com a frente destruída.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h15, na altura do km 453 da rodovia, no sentido Belo Horizonte (MG). O ônibus bateu contra um caminhão que levava uma carga de carvão.

Os bombeiros informaram que os feridos foram socorridos por duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Shows

Os sertanejos, conhecidos por hits como “Lê Lê Lê” e “Tá Combinado”, estavam a caminho da cidade de Guarará, na Região da Zona da Mata mineira, onde tem um show previsto para esta sexta-feira. Ainda não há informações se a agenda será ou não mantida.

Horas antes do acidente, Frederico postou stories em seu Instagram, no qual João Neto apareceu dizendo que eles estavam prestes a embarcar no ônibus para os shows.

“Acabamos de dar ‘start’ no nosso fim de semana. Três shows maravilhosos, dois em Minas, e vai terminar em Vitória, no Espírito Santo. Deus nos abençoe, Deus no comando sempre”, disse o cantor.