“Ela não respondia aos chamados”, diz delegada sobre momento em que Maidê Mahl foi achada em hotel

Atriz Maidê Mahl estava desaparecida e foi achada com lesões pelo corpo e respiração fraca em um hotel, em SP

A Polícia Civil segue investigando o que aconteceu com a atriz Maidê Mahl, de 31 anos, que estava desaparecida e foi encontrada com lesões pelo corpo e respiração fraca em um hotel na região central de São Paulo. A delegada Ivalda Aleixo, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que ela se hospedou no local na última segunda-feira (2) e estava muito fraca quando foi localizada, na quinta-feira (5).

“Ninguém conseguia abrir a porta, ela não respondia aos chamados”, relatou a delegada ao portal “Metrópoles”. A polícia chegou a confirmar que a jovem estava morta, porém, logo depois destacou que ela era reanimada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A atriz foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), no bairro Cerqueira César. A unidade destacou que não tem autorização para repassar detalhes sobre o estado de saúde de Maidê. Ela permanecia internada na manhã desta sexta-feira (6).

Desaparecimento

Maidê Mahl foi dada como desaparecida na última segunda-feira (2), tendo sido vista pela última vez em Moema, na Zona Sul de São Paulo, e desde então não deu mais notícias aos familiares e amigos.

Segundo os parentes divulgaram nas redes sociais, Maidê sumiu por volta das 15h30 do dia 2 de setembro. Ela usava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e carregava uma mochila nas costas.

Com o desaparecimento, os familiares registraram um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo.

Amigos, familiares e outros famosos iniciaram uma movimentação online para localizar a atriz. Nas redes sociais, Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro e outras personalidades se uniram ao movimento para buscar por informações e compartilharam as publicações pedindo por ajuda.

Quem é Maidê Mahl?

A gaúcha Maidê, que além de modelo é atriz, atuou em produções da HBO Max e do Star+, da Disney, tendo ficado conhecida pelos trabalhos em “Vale dos Esquecidos” e “O Rei da TV”, série que conta a história de Silvio Santos, na qual ela interpreta Elke Maravilha.