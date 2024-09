Suspeito de esfaquear brasileira na Inglaterra é preso; entenda o caso

O suspeito de esfaquear a brasileira Anna Gleicy Helrigle de Brito enquanto ela trabalhava no último sábado, 31 de agosto, na Inglaterra, foi preso na última segunda-feira, dia 02 de setembro. Conforme informações do G1, o homem, que também é brasileiro, era amigo de Anna e teria se revoltado após ela não aceitar ter um relacionamento amoroso com ele.

Anna e seu namorado, Igor, foram esfaqueados na cidade de Dartford, no condado de Kent, a 31 km de Londres. O casal trabalhava fazendo entregas para um aplicativo de delivery e foram surpreendidos pelo suspeito, conhecido como Éric, que também realizava entregas. De acordo com informações do Terra, o suspeito era amigo de Anna e teria desenvolvido uma paixão platônica por ela, se recusando a aceitar o fato de que ela estaria se relacionando com outro homem.

A jovem foi atingida por golpes no braço e na barriga, enquanto Igor, que tentou socorrer a namorada, acabou ferido no rosto, peito, braços e costas. Um terceiro entregador que tentou ajudar o casal também acabou ferido no ataque. Eles foram socorridos e seguem se recuperando em um hospital em Londres.

Segundo a reportagem, Éric foi preso na última segunda-feira após ser localizado por policiais na Escócia. Ele segue à disposição da Justiça e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio.

Família pede ajuda

Em declaração ao G1, a irmã de Anna, Danyella, o relacionamento entre a jovem e Igor era recente, e não foi bem recebido por Éric. Apesar disso, ela afirma ter se surpreendido com a atitude do rapaz.

“Ele era uma pessoa aparentemente calma, a gente conversava muito sobre Deus. Então quando eu fiquei sabendo entrei em choque porque isso jamais passou por mim. Saber que ele descobriu que ela estava namorando e planejou o crime, porque se ela não fosse dele não seria de mais ninguém”.

Devido aos ferimentos sofridos Anna e Igor terão um longo período de recuperação e ainda deverão arcar com os custos do tratamento e do hospital. Como o casal trabalha por conta própria e não têm nenhum direito que assegure uma renda, a família da jovem decidiu realizar uma vaquinha online para ajudar com os custos.

Além disso, eles tentam a emissão de um passaporte de emergência para que a mãe de Anna vá à Londres acompanhar a recuperação da filha. O valor da vaquinha está em R$50 mil, sendo que até o momento foram arrecadados R$20 mil.