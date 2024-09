Esta não é a primeira vez: Maduro novamente celebra o Natal antecipadamente

Nicolás Maduro, uma das figuras mais questionadas na política mundial nos últimos anos devido à grave crise política, econômica e social que a Venezuela vem enfrentando desde que ele chegou ao poder, anunciou a antecipação da celebração do Natal a partir de 1º de outubro. Essa decisão tem gerado muitas críticas, pois muitos a veem como uma tentativa de desviar a atenção da crise após as controversas eleições presidenciais realizadas em 30 de julho.

ANÚNCIO

Setembro está chegando e eu disse, “Setembro já cheira a Natal. E é por isso que este ano, em sua homenagem, em gratidão a você, vou decretar a chegada antecipada do Natal em 1º de outubro. Para todos, o Natal chegou. Com paz, felicidade e segurança,” disse o líder de 61 anos.

Nas últimas semanas, várias manifestações ocorreram em várias cidades da Venezuela após a denúncia da oposição de fraude eleitoral, alegadamente com a cumplicidade do Conselho Nacional Eleitoral. Essa situação já resultou em mais de 200 prisões e 27 mortes até agora. Além do mandado de prisão emitido contra o candidato presidencial Edmundo González, o país foi novamente atingido por um grande apagão. Críticos do governo atual afirmam que o início antecipado da temporada de Natal é uma tentativa de reduzir a pressão social interna e desviar a atenção internacional.

Nicolás Maduro Chegou o Natal na Venezuela!

As outras vezes em que Maduro adiantou o Natal

Embora para muitos possa parecer uma loucura sem precedentes, na verdade é a terceira vez em quatro anos que essa decisão foi tomada, citando 2020, quando o Natal foi marcado para 15 de outubro, com o objetivo de desviar a atenção pública dos problemas deixados pela pandemia de coronavírus.

"Em tempos de pandemia, o Natal chega mais cedo para encher as famílias venezuelanas de esperança e união", anunciou Maduro na época em uma Venezuela severamente afetada pela Covid-19, mas com o desafio adicional de ser o país com a maior inflação do mundo."

Em 2021, Nicolás Maduro mais uma vez antecipou o Natal.