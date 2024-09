Desaparecida em SP, atriz da HBO é alvo de ataques na redes sociais

A atriz Maidê Mahl, desaparecida em SP desde a última segunda-feira (2), está sendo alvo de ataques nas redes sociais devido a uma publicação de cunho político realizada em novembro de 2022. Após a notícia de seu desaparecimento, internautas passaram a buscar por seu perfil nas redes e não pouparam críticas ao posicionamento político da atriz.

Em publicação realizada no dia 01 de novembro de 2022, a atriz manifestou publicamente seu apoio ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compartilhando um carrossel de publicações com uma imagem sensual, vídeos de comemoração após as eleições e imagens de celebração, a atriz aproveitou a publicação para criticar o governo anterior.

Aos poucos, a publicação se tornou palco de ataques ao posicionamento da atriz, discursos e brigas sobre política, o que irritou alguns usuários que seguem auxiliando na busca por informações sobre o paradeiro de Maidê.

“Você tá mesmo fazendo piada em uma publicação de alguém desaparecida sem nenhuma responsabilidade?”, criticou uma internauta. “Bizarro as pessoas zombando de uma pessoa que está desaparecida, uma mulher desaparecida! Tristeza pelo povo brasileiro”.

Quem é Maidê Mahl?

Maidê Mahl tem 31 anos e ficou conhecida por sua atuação em produções de streaming. Pela Star+, da Disney, Maidê deu vida à personagem Elke Maravilha na série “O Rei da TV”, que conta a história da vida de Silvio Santos. Já na HBO Max, ela interpretou a personagem Giovanna em “Vale dos Esquecidos”.

A jovem atriz desapareceu na última segunda-feira, dia 02 de setembro. Ela foi vista pela última vez por volta das 15h30 da tarde na região de Moema, zona sul de São Paulo. Na ocasião, Maidê utilizava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e carregava uma mochila nas costas.

Nas redes sociais, familiares, amigos e famosos se uniram em um movimento que busca informações sobre o paradeiro da atriz.