Casa Branca confirma a detenção de um militar americano na Venezuela

A Casa Branca confirmou na tarde desta quarta-feira a detenção de um militar americano na Venezuela, embora até agora a identidade do homem seja desconhecida.

A confirmação da prisão foi feita em uma coletiva de imprensa por John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, expressando que "posso confirmar que um membro do serviço dos Estados Unidos, de fato, foi detido na Venezuela".

Informou que “tenho entendido que este indivíduo estava em alguma espécie de viagem pessoal e não em assuntos oficiais do governo... Acredito que o Pentágono falou sobre isso ou planeja fornecer um pouco mais de contexto a respeito. Realmente não posso ir além de...”.

Ele acrescentou que “bem, obviamente, a última coisa que eu diria é que estamos em contato com as autoridades venezuelanas para tentar obter mais conhecimento e informações sobre isso”.

Militar americano foi detido pelo Sebin na Venezuela

As palavras de Kirby foram ditas horas depois de circular a informação sobre a detenção do militar dos EUA na Venezuela. Um funcionário de defesa disse à CNN que o militar foi detido pelo Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin) em 30 de agosto.

“Estamos cientes dos relatos de que um membro da Marinha dos EUA foi detido em ou por volta de 30 de agosto de 2024, pelas autoridades policiais venezuelanas, enquanto em viagem pessoal à Venezuela. A Marinha dos EUA está investigando isso e trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Estado. Encaminhamos para o Departamento de Estado para perguntas adicionais”, disse o funcionário ao veículo citado.

É relatado que o militar americano detido na Venezuela não estava no país a trabalho oficial e aparentemente não tinha permissão. Desconhece-se o que ele estava fazendo nesta nação.

A detenção do militar ocorre em meio a uma situação política tensa na Venezuela, após as eleições presidenciais do passado 28 de julho. Antes disso, os Estados Unidos já haviam recomendado aos seus cidadãos que não viajassem para este país por considerá-lo inseguro.

A tensa situação política da Venezuela ainda mais fragilizou as já difíceis relações entre esta nação e os Estados Unidos, que desconheceram os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que declarou Nicolás Maduro como vencedor das eleições.