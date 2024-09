Advogada, irmã de Deolane Bezerra faz apelo nas redes sociais: "Por favor, parem"

A advogada Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, utilizou suas redes sociais para pedir pela compreensão e apoio de amigos e colegas advogados que tentam intervir e pedir um Habeas Corpus (HC) para a empresária e sua mãe, presas durante a “Operação Integration” na manhã de ontem (4).

Por meio de seus stories, Daniele fez o seguinte pedido: “Amigos e colegas advogados, por favor, parem de impetrar HC em nome da Deolane. Vocês estão causando prevenção no processo e estão atrapalhando o nosso trabalho. Nós já temos uma equipe jurídica competente que está cuidando disso. Por favor, parem de impetrar HC em nome da Deolane”.

Em seguida, ela reforçou o pedido e agradeceu pelo carinho de todos que tentando auxiliar neste momento: “Prezados colegas advogados! Entendemos o quanto a Dra. Deolane é querida por todos. Mas neste momento pedimos encarecidamente que nenhuma medida seja tomada, ou que nenhum HC seja protocolado”.

No novo pedido, ela reforça que a atitude pode acabar atrapalhando o andamento do processo e das ações tomadas pela equipe jurídica que já está atuando em defesa de Deolane e sua mãe, Solange.

Daniele Bezerra faz pedido aos advogados. (Reprodução / Instagram)

Operação Integration

A prisão de Deolane Bezerra e sua mãe foi efetuada como parte da “Operação Integration” que investiga os crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Presas no início do dia 04 de setembro, as duas tiveram a prisão preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) durante uma audiência de custódia realizada no início desta quinta-feira, dia 05 de setembro.

Em depoimento à polícia, Deolane confirmou receber dinheiro da casa de apostas Esportes da Sorte, que é um dos alvos da ação policial, mas afirmou que o valor era proveniente de contratos de publicidade. Ela reforçou que sua renda mensal, estimada em R$1,5 milhão, é proveniente de atuação profissional como advogada, empresária e influenciadora digital. Além disso, Deolane afirmou possuir notas fiscais de todos os valores recebidos.