Resultado da Mais Milionária 178 desta quarta-feira

O concurso 178 da Mais Milionária vai pagar ao apostador que acertar as seis dezenas e dois trevos um prêmio acumulado e estimado em R$ 10 milhões, de acordo com a Caixa.

Confira os números da Mais Milionária de Hoje

09, 21, 30, 36, 37, 47

TREVOS DA SORTE: 1 e 2

SORTEIO ANTERIOR

Não houve ganhadores no último sorteio, no sábado, nas duas primeiras faixas principais de premiação. Na faixa dos cinco acertos + 2 trevos, uma única aposta faturou da Mais Milionária R$ 197.028,71. Entre os apostadores que acertaram 5 números e 1 ou nenhum trevo, vinte e seis apostas ganharam R$ 3.368,01.

Lotofácil da Independência

A Lotofácil só retoma seu sorteio diário no próximo dia 9 de setembro, quando ocorre o sorteio da edição especial da Independência.

Esse sorteio terá um dos maiores prêmios do ano, estimado em R$ 200 milhões. Como se trata de um sorteio especial, o prêmio não acumula, logo se ninguém acertar as quinze dezenas o prêmio vai para quem acertar 14 números, e assim por diante.

A aposta na Lotofácil da Independência, assim como nos sorteios regulares, custa R$ 3 no volante simples, preenchido com 15 números. Quem quiser tentar a sorte deve fazer sua aposta até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa.