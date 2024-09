Denunciam a participação de atletas equatorianos não deficientes nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

A seleção do Equador para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 foi denunciada por supostamente permitir a participação de atletas sem deficiência física ou intelectual nesta competição.

A principal regra para ser um atleta dos Jogos Paralímpicos é ter uma deficiência, portanto, violar essa regra vai contra a essência da competição.

O Infobae publicou que o Observatório de Vigilância ao Cumprimento da Política Pública no Esporte Equatoriano (ODDE) apresentou a denúncia ao presidente do Congresso do Equador, Edison Mendoza, coordenador do ODDE, especificando que se trata de uma suposta rede de corrupção dentro do Comitê Paralímpico Equatoriano e da Federação Equatoriana de Esportes para Pessoas com Deficiência Intelectual (FEDEDI).

De acordo com a acusação, a rede inclui pessoas sem deficiência nos Jogos Paralímpicos para que desfrutem de todos os benefícios econômicos e reconhecimentos que são dados aos atletas que realmente possuem alguma deficiência física ou intelectual.

A denúncia afirma que o esquema de corrupção não é novo, mas começou em 2015, quando Bayron López Burgos era presidente do Comitê Paralímpico Equatoriano. Além disso, são denunciados outros supostos responsáveis, como Santiago David Chango Pilataxi, diretor técnico metodológico do Comitê Paralímpico Equatoriano, e Walter Oswaldo Haro Ruiz, diretor técnico metodológico da FEDEDI.

Jogos Paralímpicos e mais denúncias de atletas não deficientes

O meio citado relatou a denúncia de um treinador de atletas paralímpicos que disse à Teleamazonas em 23 de agosto que “os selecionados que deveriam ter alguma deficiência intelectual para participar dos Jogos Paralímpicos Paris 2024, não a têm”.

O treinador, que não revelou sua identidade, disse que uma das provas de que o Equador tem atletas não deficientes nos Jogos Paralímpicos é a carteira de motorista de muitos desses esportistas.

Ele explicou que no Equador não são concedidas licenças de condução do tipo B (para veículos leves) a pessoas com deficiência, mas que nos Jogos Paralímpicos, há atletas deste país que a possuem.

“Até certo grau de deficiência, é possível obter a licença tipo F, mas não a B. Algo aqui não está certo, como eles conseguiram se têm uma deficiência entre 36% e mais de 60%”, detalhou o treinador.