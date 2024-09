O irmão de Tim Walz se opõe “100% à sua ideologia”

El candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz ofrece un discurso en un acto de campaña, el sábado 17 de agosto de 2024, en The Astro de La Vista, Nebraska. (AP Foto/Bonnie Ryan)

Recentemente, a imagem do filho de Tim Walz se tornou viral, chorando de orgulho pela nomeação de seu pai como candidato democrata à Vice-Presidência dos Estados Unidos, mas este sentimento não é unânime na família. Jeff Walz, irmão do governador de Minnesota, mostrou-se contra a sua candidatura, alegando que não votaria nele para liderar o seu futuro junto com Kamala Harris, expressando que apoiará Donald Trump como candidato.

Jeff Walz, de 67 anos, e apoiador de MAGA, disse que é "100% oposto a toda a ideologia" de seu irmão mais novo Tim Walz e que subirá ao palco "com o presidente Donald Trump para apoiá-lo". Ele acrescentou: "estou dividido entre isso e apenas manter minha família fora disso".

De acordo com o que foi publicado no New York Post, Jeff enfatizou sobre seu irmão que “não é o tipo de pessoa que você quer tomando decisões sobre o seu futuro”.

As palavras foram durante a noite da última sexta-feira por meio de um comunicado no Facebook, no qual ela contou que não vê Tim Walz, de 60 anos, há oito anos.

Ele expressou que “minha família não recebeu nenhum aviso de que foi selecionado” como vice de Kamala Harris.

Além de Jeff, Tim Walz tem uma irmã chamada Sandy Dietrich, de 63 anos, residente de Nebraska, e outro irmão, Craig Walz, que morreu aos 44 anos após uma árvore cair sobre ele durante uma tempestade em 2016.

Tim Walz, seu irmão e antecedentes

O The Post relatou que os registros da Comissão Federal Eleitoral detalham que Jeff Walz doou 20 dólares em 2016 para a campanha presidencial de Donald Trump, mas não doou para seu irmão Tim Walz, que na época estava na Câmara dos Representantes.

Jeff não apenas demonstrou seu apoio a Trump com uma doação, mas depois que ele foi considerado culpado por pagamento secreto à atriz Stormy Daniels, ele postou em suas redes sociais que: "Acabamos de nos tornar uma república bananeira do terceiro mundo".

Tanto Tim como seu irmão Jeff têm antecedentes criminais. O Post relata que o candidato democrata foi preso em 1995 por dirigir bêbado a mais de 40 mph acima do limite de velocidade, enquanto Jeff se declarou culpado em 2001 por furto menor.

No seu comunicado no Facebook, Jeff Walz falou sobre a candidatura de seu irmão e disse que não se falam há oito anos, mas não deixou claro por que estão distantes.