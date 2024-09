Donald Trump e Kamala Harris estão se enfrentando em uma nova pesquisa

A 10 semanas do dia das eleições, os Estados Unidos enfrentam pesquisas presidenciais muito variáveis e acirradas. A situação é volátil e diversificada, uma vez que as pesquisas realizadas no início de 2024 davam Trump como vencedor sobre Joe Biden, que se retirou e deu lugar à sua vice-presidente Kamala Harris.

Como estão os números para Kamala Harris?

A percepção de Kamala Harris tornou-se positiva após a convenção democrata e depois que o independente Robert F. Kennedy Jr. endossou o ex-presidente Donald Trump.

“Isto é comparado com as pesquisas que, em sua maioria, mostravam Trump com uma pequena vantagem antes da saída de Biden”, acrescenta a NBC News.

"E quase, porque quase todas as vantagens de Harris estão dentro da margem de erro das pesquisas. E dadas as falhas nas pesquisas de 2016 e, especialmente, de 2020, o fato de um candidato ter uma vantagem de 1, 2 ou 3 pontos nas pesquisas não garante a vitória, muito menos", continua a NBC News.

A nível nacional, quase todas as pesquisas recentes mostram que Harris tem um desempenho superior ao de Trump por alguns pontos.

Pesquisas favoráveis para os candidatos presidenciais

De acordo com a última pesquisa do Wall Street Journal, Harris tem o apoio de 48% dos eleitores registrados e Trump 47%, muito abaixo da margem de erro da pesquisa. A pesquisa anterior do Wall Street Journal, realizada logo após a saída de Biden, mostrava Trump com uma vantagem de 2 pontos.

Numa outra pesquisa nacional da Universidade de Quinnipiac, Harris lidera por 1 ponto entre os possíveis eleitores. Mas anteriormente, quando Trump estava ao lado de Biden, o ex-presidente tinha uma vantagem de dois pontos.

E uma pesquisa do USA Today/Suffolk que analisa um campo de múltiplos candidatos coloca Harris à frente de Trump por 5 pontos entre os eleitores prováveis, novamente dentro da margem de erro.