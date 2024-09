Incêndio mata homem e gato na Zona Sul de SP; suspeita é que velas tenham provocado as chamas

Um homem de 45 anos e um gato de estimação morreram em um incêndio em um apartamento no Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (2). Outros dois pets foram resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita é que velas colocadas pela vítima no imóvel, localizado no sétimo andar, tenham provocado as chamas.

Segundo os bombeiros, quando chegaram ao local, por volta das 3h30, os socorristas ainda encontraram fogo ativo. Foi feito o combate para evitar que ele se alastrasse para outras residências. Logo depois, o corpo do morador e do seu gato foram achados carbonizados no quarto. Já outros dois animais estavam vivos e foram socorridos.

Os bombeiros encontraram velas espalhadas pelo apartamento e suspeita que as chamas começaram enquanto o homem dormia. Não há registro de falta de energia no bairro naquele período.

As vidraças do apartamento ficaram destruídas, o que levanta a suspeita de que possa ter ocorrido uma explosão depois que as chamas se espalharam. O caso segue em investigação.

Outro incêndio

Uma comunidade foi destruída por um incêndio no domingo (1º), em Osasco, na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente e queimaram pelo menos 20 moradias. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos.