Cantora Sula Miranda é assaltada por homem de bike enquanto gravava um vídeo na rua em SP; assista

Sula Miranda sofreu um assalto nesta segunda-feira (2), enquanto fazia uma gravação em frente a uma emissora no bairro do Pacaembu, Zona Oeste de São Paulo. Enquanto a cantora realizava o registro em seu aparelho, um homem passou de bicicleta e levou seu celular.

Conforme registrado pelas câmeras de segurança do local, a cantora mexia no telefone e fotografava a jornalista e apresentadora Claudete Troiano, quando o homem de blusa preta e bicicleta surgiu e pegou o celular de Sula.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista à TV Record, Sula Miranda está bem, apesar do susto. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) comunicou que a ocorrência foi registrada como furto pelo 23º Distrito Policial (Perdizes).

Homem é morto a pauladas na porta de casa

Um homem de 32 anos foi atacado com pauladas na porta de casa, no bairro Bom Retiro, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no início de agosto. A Polícia conseguiu localizar e prender o autor do crime, que ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo.

O caso aconteceu no último dia 4 de agosto, na Rua Padre Leopoldo Bretano. O vídeo mostra a vítima parada na calçada, enquanto mexia no celular. Na sequência o agressor apareceu, empurrando uma bicicleta.

Como é registrado, a dupla aparentar estar discutindo, quando o homem deixou a bicicleta encostada, pegou um pedaço de madeira e partiu para cima da vítima, que tentou reagir, mas acabou caindo no meio da rua. Em seguida, o agressor seguiu com a violência e atingiu a vítima com mais pauladas na cabeça.

Após aparecer um casal na rua, o autor do crime pegou a bicicleta e fugiu. A vítima foi socorrida, mas acabou desmaiando. Entenda o caso e assista o vídeo: