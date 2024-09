VÍDEO: Homem é morto a pauladas na porta de casa no litoral de SP; imagens fortes registraram o crime

A Polícia Civil conseguiu identificar e prender o autor de um assassinato ocorrido em Santos, no litoral de São Paulo, no início de agosto. A vítima, de 32 anos, foi atacada com pauladas na porta de casa, no bairro Bom Retiro, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja abaixo o vídeo do crime divulgado pelo portal “A Tribuna” (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O caso aconteceu no último dia 4 de agosto, na Rua Padre Leopoldo Bretano. O vídeo mostra a vítima parada na calçada, enquanto mexia no celular. Na sequência o agressor apareceu, empurrando uma bicicleta.

Os dois parecem discutir, quando o homem deixou a bicicleta encostada, pegou um pedaço de madeira e partiu para cima da vítima, que tentou reagir, mas acabou caindo no meio da rua. Na sequência, o agressor continuou a dar mais pauladas na cabeça do rapaz.

As agressores só pararam depois que um casal apareceu no local. Eles tentaram socorrer a vítima, que desmaiou. Enquanto isso, o autor do crime pegou a bicicleta e fugiu.

O homem atacado ficou muito ferido e foi socorrido, mas não resistiu. Desde então o caso era investigado e agora um suspeito, de 35 anos, foi identificado e preso. A motivação do crime ainda é um mistério.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), agentes do 5º Distrito Policial chegaram até o suspeito após análises das imagens de câmeras de segurança. Na delegacia, foi confirmado que o homem preso já tem diversos antecedentes criminais, sendo que fugiu do Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso e era procurado pela Justiça.