Voo do Brasil: Passageiros foram detidos por tráfico em Portugal

Dois passageiros de um voo que partiu do Brasil para Portugal foram presos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por transportarem 113.500 doses de cocaína na bagagem. Segundo o jornal português Expresso, um homem de 40 anos e uma mulher de 26 foram detidos no aeroporto internacional de Lisboa, por suspeita de tráfico.

De acordo com uma nota divulgada pelo Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), os dois passageiros foram detidos na última quarta-feira (28), por volta das 11h20 da manhã, horário local. Já a agência portuguesa Lusa confirmou que eles viajavam de um voo proveniente do Brasil, mas não revelou as nacionalidades dos suspeitos.

O que aconteceu ao desembarcarem no aeroporto de Lisboa?

No Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, os dois viajantes foram proibidos de entrar no país e foram encaminhados para uma entrevista de controle, onde os agentes identificaram um possível risco, segundo o site português.

Depois, numa ação mais apurada, foi identificado que os viajantes poderiam transportar entorpecentes, o que foi confirmado durante uma revista de bagagens. Com isso, a polícia deu voz de prisão preventiva.

Um terremoto de 5,3 fez Portugal tremer nesta semana

Na madrugada da última segunda-feira (26), por volta das 5h11 (horário local), 1h11 (horário de Brasília), um terremoto de magnitude 5,3, na escala de Richter, foi sentido em Portugal. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que o epicentro foi em Sines, região localizada a 160 quilômetros da capital Lisboa.

O sismo foi sentido na capital e em outras regiões do país, Sesimbra e Setúbal, zonas próximas de Lisboa, e Leiria e Coimbra, que ficam na zona centro do país.

A Proteção Civil reforçou que não houve registros de vítimas e danos materiais, mas o tremor classificado como moderado gerou um aumento das ligações ao serviço durante a madrugada, principalmente de pessoas que vivem entre o Alentejo e Coimbra.

Já o serviço geológico dos Estados Unidos disse que o sismo ocorreu numa profundidade de 10,7 quilômetros e o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico estimou o sismo como sendo de magnitude 5,1 na escala de Richter, com o epicentro a uma profundidade de cinco quilômetros.