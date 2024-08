Avião faz pouso de emergência após idoso passar mal em voo para SC

Um avião da Gol Linhas Aéreas que decolou do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, em direção ao aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, precisou voltar e fazer um pouso de emergência quando um passageiro idoso passou mal. Segundo o G1, o passageiro precisou ser atendido em solo.

ANÚNCIO

Outro passageiro que estava no voo, que decolou neste sábado (31), contou ao site da Globo que o homem estava sentado em uma das primeiras poltronas da aeronave. Ele afirma ter visto o senhor passar mal e tombar para o lado, desacordado.

Após pedir ajuda de médicos a bordo, a tripulação do avião, que decolou às 8h50, anunciou que seria preciso retornar ao Galeão. O piloto responsável anunciou a medida de emergência para a torre de comando e pousou às 9h50.

Em solo, o passageiro idoso foi atendido por uma equipe de emergência do aeroporto. Segundo a nota do G1, testemunhas afirmaram que o passageiro estava consciente e conversou com os médicos ao ser retirado da aeronave. Até o momento, não há informação sobre a identidade ou o estado de saúde dele.

Voepass deixará de operar voos para 9 destinos até outubro

A companhia aérea Voepass informou que irá deixar de operar voos diários para nove destinos até o dia 26 de outubro. Em nota, a empresa disse que a medida é uma readequação das operações após a queda do turboélice ATR 72-500, que fazia o voo 2283 e que caiu em Vinhedo (SP), no último dia 9 deste mês.

A Agência Brasil também noticiou que a empresa iria suspender a venda de passagens para alguns destinos. Segundo a Voepass, desde o dia 9, já foram interrompidos os voos com destino a Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Seguro (BA).

Avião da Voepass caiu em Vinhedo, interior de São Paulo (Paulo Ponto/Agência Brasil)

A partir do dia 26 de agosto, deixarão de operar as rotas para Salvador, Natal e Mossoró (RN), e em 2 de setembro, para São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO).

ANÚNCIO

“Com uma aeronave a menos em sua frota, a Voepass Linhas Aéreas informa que foi necessário realizar uma readequação em sua malha. A medida objetiva garantir uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos”, informa a nota divulgada pela Voepass.

De acordo com a empresa, os passageiros que compraram bilhetes dos voos cancelados serão “tratados conforme a Base da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)”, que trata das condições para transporte de passageiros.