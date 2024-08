O prazo para o X (Twitter) atender a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não foi cumprido na noite desta quinta-feira (29), sob pena de suspensão da plataforma no país. Como consequência, a rede social deverá ser bloqueada dentro de 24 horas em território nacional.

A exigência determinava a indicação de um representante legal para a rede social no Brasil até às 20h07. Após o descumprimento, Moraes notificou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para bloquear a plataforma, resultando em mais memes por parte dos internautas.

Veja alguns memes compartilhados na rede social:

Último tweet no X? Confira os memes virais após determinação de suspensão da rede social (Reprodução)

Comunicado oficial do X

De acordo com o ministro, a demora para atender as exigências judiciais têm permitido discursos de ódio e racistas na rede social, além da interferência nas eleições municipais. Como consequência, a suspensão do X foi decretada.

Na noite de ontem (29), o perfil oficial do X emitiu uma nota dizendo que não atenderia a ordem de Moraes. Confira o texto:

Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil – simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos.

Dentre esses opositores estão um Senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros. Quando tentamos nos defender no tribunal, o Ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil.

Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do Ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal estão ou impossibilitados de ou não querem enfrentá-lo.

Lula critica postura de Elon Musk, proprietário do X (Twitter)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a postura do bilionário Elon Musk, dono do X, após o bilionário não atender às exigências judiciais quanto a operação da plataforma no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a rede social indique um representante legal no país, sendo que o prazo já venceu e o empresário sinalizou que não vai cumprir com a medida. Confira a fala do presidente: