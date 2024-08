“Ele pensa que é o quê?”, diz Lula sobre atitudes de Musk a respeito das decisões de Moraes; veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a postura do bilionário Elon Musk, dono do X, a respeito das decisões da Justiça brasileira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a rede social indique um representante legal no país, sendo que o prazo já venceu e o empresário sinalizou que não vai cumprir com a medida. Assim, as operações poderão ser suspensas a qualquer momento.

“Ele pensa que é o quê? Então, é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem. Se não quiser, paciência”, disse o presidente Lula sobre o assunto, durante entrevista à Rádio MaisPB, em João Pessoa, na Paraíba (veja no vídeo abaixo).

“Se a Suprema Corte tomou decisão, o cidadão ou cumpre ou vai ter de tomar outra atitude. Não é porque o cara tem muito dinheiro que ele pode desrespeitar, é um cidadão americano, não é do mundo. Não pode ficar ofendendo os presidentes, os deputados, o Senado, a Câmara, a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? É o seguinte: tem de respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira”, ressaltou Lula.

“Se não for assim, este país nunca será soberano. Não é porque o cara gritou que a gente fica com medo, não. Esse cara tem de respeitar as regras deste país. Ele tem de acatar. Se vale para mim, vale para ele”, reforçou o presidente.

Entenda o caso

O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas, contando a partir de quarta-feira (28), para que Elon Musk nomeie um novo representante legal no Brasil. Esse prazo venceu às 20h07 de quinta-feira (29), sendo que o bilionário se manifestou na rede social dizendo que não vai atender a medida (confira abaixo).

A história começou depois que, no último dia 17 de agosto, o X anunciou, em um post na própria rede, que iria “encerrar as operações” no país. Apesar de fechar o escritório, os serviços continuariam disponíveis para os usuários brasileiros. Segundo a postagem, a medida ocorreu em razão de decisões judiciais de Alexandre de Moraes, que já teria falado em multar e prender a responsável pelo escritório da rede social no Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição.

Na quarta-feira, o ministro fez uma determinação oficial sobre a questão, que foi postada na conta do STF no X. Na publicação, foi marcado o perfil de Elon Musk, sendo que esse tipo de intimação, feito via rede social, é algo inédito no país.

No mandado, o tribunal explica que a medida visa que a plataforma respeite a legislação brasileira e que pague multas que foram impostas pela Justiça, em função do não bloqueio de perfis que fizeram ataques às instituições democráticas. Assim, o ministro exigiu que Musk indique um representante legal no Brasil, conforme determina o Marco Civil da Internet, e ainda intimou a advogada registrada no processo a apresentar esclarecimentos.

Em resposta, o bilionário ironizou a postagem do STF e divulgou uma imagem, feita pela inteligência artificial Grok, em que o ministro aparece como vilões dos filmes “Star Wars” e “Harry Potter”. Na foto, Moraes aparece vestido de toga, segurando dois sabres de luz e com os olhos maquiados.

A legenda da postagem diz: “Grok ‘gere uma imagem como se Voldemort e um Lord Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil’”. Ele mesmo responde: “É estranho!”.

Caso Moraes decida mesmo por suspender as operações do X, ele deverá fazer uma comunicação formal à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), sendo que o órgão terá que notificar as operadoras de telefonia. Elas, por sua vez, realizam um bloqueio dos IP’s da rede social. Além disso, o comitê Gestor da Internet também deverá ser informado para realizar o fechamento total dos acessos.

Atualmente, existem mais de 20 mil prestadoras de banda larga no país. Sendo assim, o bloqueio da rede social iria ocorrendo a medida que cada uma delas cumprisse a determinação judicial. Todo esse processo deve levar alguns dias.

Bloqueio da Starlink

Em meio a discussão sobre o X, Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias da Starlink, empresa de internet via satélite que também pertence a Elon Musk.

A medida foi determinada pelo ministro para garantir o pagamento de multas estipuladas pelo descumprimento de decisões sobre o bloqueio de perfis de investigados pela Corte na rede social X.

O bloqueio terá efeito nas contas da empresa no Brasil. A Starlink fornece serviço de internet para áreas rurais do país e tem contratos com órgãos públicos, como as Forças Armadas e tribunais eleitorais.