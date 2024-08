STF ameaça tirar X do ar hoje e Musk responde com meme; assunto ficou entre mais comentados na web

Elon Musk ironiza e posta meme de Alexandre de Moraes após ameaça de suspensão das operações do X no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de 24 horas, contando a partir de quarta-feira (28), para que Elon Musk, proprietário do X (antigo Twitter), nomeie um novo representante legal no Brasil. Caso a exigência não seja cumprida, as operações da rede social no país poderão ser suspensas. Em resposta, o bilionário postou uma imagem que compara Moraes a vilões dos filmes “Star Wars” e “Harry Potter” (veja abaixo). O assunto ficou entre os mais comentados na web e rendeu uma onda de memes.

A história começou depois que, no último dia 17 de agosto, o X anunciou, em um post na própria rede, que iria “encerrar as operações” no país. Apesar de fechar o escritório, os serviços continuariam disponíveis para os usuários brasileiros. Segundo a postagem, a medida ocorreu em razão de decisões judiciais de Alexandre de Moraes, que já teria falado em multar e prender a responsável pelo escritório da rede social no Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição.

Na quarta-feira, o ministro fez uma determinação oficial sobre a questão, que foi postada na conta do STF no X. Na publicação, foi marcado o perfil de Elon Musk, sendo que esse tipo de intimação, feito via rede social, é algo inédito no país.

No mandado, o tribunal explica que a medida visa que a plataforma respeite a legislação brasileira e que pague multas que foram impostas pela Justiça, em função do não bloqueio de perfis que fizeram ataques às instituições democráticas. Assim, o ministro exigiu que Musk indique um representante legal no Brasil, conforme determina o Marco Civil da Internet, e ainda intimou a advogada registrada no processo a apresentar esclarecimentos.

Em resposta, o bilionário ironizou a postagem do STF e divulgou uma imagem, feita pela inteligência artificial Grok, em que o ministro aparece como vilões dos filmes “Star Wars” e “Harry Potter”. Na foto, Moraes aparece vestido de toga, segurando dois sabres de luz e com os olhos maquiados.

A legenda da postagem diz: “Grok ‘gere uma imagem como se Voldemort e um Lord Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil’”. Ele mesmo responde: “É estranho!”.

O ministro e o STF ainda não se manifestaram a respeito do meme postado por Musk.

STF postou no X intimação a Elon Musk sobre indicação de representante legal no Brasil (Reprodução/ X (Twitter))

Onda de memes

A ameaça feita pelo ministro de suspender o X no Brasil ficou entre os assuntos mais comentados da rede social na noite de quarta-feira. Uma série de memes foram postados pelos usuários, que ressaltavam as frases: “Adeus, Twitter” e “O Twitter morreu”.

