Da academia para os tribunais: suposta investigação de caso extraconjugal causou a briga

A briga entre duas mulheres dentro de uma academia em Porto Velho, Rondônia, foi parar na Internet e nos tribunais. Conforme reportagem do O Globo, a confusão envolvendo Cláudia Dantas de Sá, Crislani Bandeira Mello e Edson de Oliveira Cavalcante teria sido motivada por um caso extraconjugal.

ANÚNCIO

Conforme um boletim de ocorrência, a enfermeira Cláudia, de 44 anos, realizava exercícios em uma academia quando foi abordada pela empresária Crislani, de 30 anos, com quem mantinha uma amizade. Ela se surpreendeu quando a empresária iniciou uma discussão que rapidamente escalou para uma briga de socos e chutes registrada em vídeo por Diego Magalhães, amigo de Cláudia.

De acordo com testemunhas, o advogado Edson de Oliveira, de 52 anos, tentou acalmar os ânimos das mulheres, mas a agressão continuou e a empresária chegou a arrancar um tufo do cabelo da enfermeira, que viu os registros irem parar rapidamente na internet.

Diante da situação, Cláudia entrou com um pedido de indenização de danos morais e alega ter sido humilhada pela antiga amiga. Segundo ela, não era a primeira vez que a empresária apresentava comportamentos agressivos, que chegaram a envolver a esposa de Edson.

Suposto caso extraconjugal

Conforme relato de Cláudia, Crislani e Edson são casados com seus respectivos parceiros, mas mantem um relacionamento amoroso, o que teria causado uma série de confusões. No dia da agressão, Edson teria sido informado de que Crislani ainda mantinha seu relacionamento com o marido, motivando uma crise de ciúmes.

“Alguém disse ao Edson que ela ainda estava com o marido, então ele contratou um detetive para investigar. Ela acredita que fui eu quem contou a verdade ao Edson e foi até a academia me agredir. Mas eu nada tenho a ver com essa fofoca. A cidade inteira sabe a verdade”, conta.

Crislani também agrediu o personal trainer Thiago Gomes Vasconcelos, que tentou intervir e proteger Cláudia, o que o fez ser incluído como vítima no Boletim de Ocorrência. A audiência está prevista para acontecer no dia 16 de setembro, quando os envolvidos no caso devem se encontrar no tribunal.

Recentemente, Crislani compartilhou fotos ao lado de Edson nas redes sociais e chegou até mesmo a exibir uma tatuagem com o nome do advogado.