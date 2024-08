VÍDEO: Motorista é agredido até a morte após atropelar motociclista no AM; imagens são fortes

Motorista foi perseguido por grupo e agredido até a morte após atropelar motociclista, em Manaus, no Amazonas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um grupo agrediu até a morte um motorista, de 55 anos, em uma avenida de Manaus, no Amazonas. O condutor tinha atropelado um motociclista momentos antes e teria fugido sem prestar socorro. Assim, ele foi perseguido por outros homens em motos, retirado à força do veículo, espancado e apedrejado.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, o motorista trafegava por uma via do bairro Armando Mendes, que fica na Zona Leste de Manaus, quando atropelou um motociclista que fazia entregas. Ele não parou e fugiu sem prestar socorro.

Outros entregadores que flagraram a cena passaram a perseguir o motorista e, quando ele estava na Avenida Autaz Mirim, foi abordado pelo grupo. As imagens mostram que os homens retiraram o condutor do veículo e o agrediram com socos, murros, chutes e pedradas.

O motorista não resistiu às agressões e morreu no local. Na sequência, os agressores fugiram e deixaram o corpo na via pública.

A PM fez buscas na região, mas não conseguiu identificar e prender os responsáveis. O caso segue em investigação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que analisa o vídeo publicado nas redes sociais e busca outras imagens que possam ter registrado o crime.

Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista que tinha sido atropelado pelo motorista.

Em nota publicada nas redes sociais, a Liderança União dos Entregadores do Amazonas manifestou repúdio às ações cometidas pelos motociclistas e afirmou que o grupo não representa os motoboys. “A classe é composta, em sua maioria, por pessoas trabalhadoras e honestas, e esse tipo de ação merece total repúdio!”, destacou a entidade.

“Reiteramos nosso compromisso com o trabalho ético e responsável, destacando que tais condutas não refletem os valores da nossa categoria. Contamos com a compreensão e apoio de todos para manter o respeito e a integridade que sempre pautaram nosso serviço”, ressaltou o texto.