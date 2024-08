VÍDEO: Influenciadora relata momentos de pânico ao fugir de incêndio no interior de SP: “Filme de terror”

A influenciadora digital e repórter de rodeio Norraina Dourado, de 26 anos, relatou em suas redes sociais os momentos de pânico que viveu com sua família durante um incêndio na cidade de Dumont, no interior de São Paulo, no último fim de semana. Ela, a mãe e um irmão ficaram feridos ao tentar salvar animais de uma pousada, mas as chamas se alastraram rapidamente e eles acabaram sofrendo queimaduras.

“Foi um pesadelo, um filme de terror o que passamos, e quando realmente chegamos no hospital eu custei acreditar”, escreveu a jovem na legenda de um vídeo no qual relatou a fuga do incêndio (assista abaixo).

Norraina relatou no vídeo que estava com irmão Wesley, de 18 anos, quando o fogo chegou à pousada da mãe dela, na tarde do último sábado (24). “A gente [ela e o irmão] foi tentar soltar os animais da pousada. O fogo veio muito rápido (...) A gente começou a sufocar com a fumaça e teve que sair correndo no meio do fogo”, relatou.

Durante o desespero, a jovem e o irmão acabaram se separando da mãe, sendo que entraram em um carro. Porém, o veículo não deu partida e eles precisaram sair correndo em meio à forte fumaça. “A gente saiu do carro e não tinha visão de nada. Não conseguia ver onde a gente estava”, lembrou.

Quando os dois tentavam fugir, Wesley perdeu os chinelos e acabou sofrendo queimaduras graves nos pés. Mesmo feridos, eles conseguiram encontrar a mãe, que estava em outro carro, e foram levados a um hospital da cidade.

Norraina sofreu queimaduras na região do pescoço, do cabelo e nos pés. Já sua mãe sofreu lesões leves por todo o corpo enquanto escapava do fogo. Ambas já receberam atendimento médico e foram liberadas.

Wesley, por sua vez, sofreu lesões graves nos pés e permanece internado. Na quarta-feira (28), o rapaz passou por uma cirurgia e segue sem previsão de alta.

“O que eu vivi hoje foi um pesadelo. Olhava para todos os lados e só via fogo, não achava minha mãe, não achava meu irmão. (...) O fogo veio muito rápido, gente. A gente não viu de onde veio o fogo. (...) Vivi o pior dia da minha vida, mas sei que vivi um milagre. Eu tenho certeza absoluta que a gente nasceu de novo”, desabafou a jovem.

Incêndios criminosos em SP

Os incêndios criminosos registrados no último fim de semana afetaram principalmente as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Até agora, sete homens foram presos suspeitos de atear fogo em áreas de matas e terrenos e podem responder pelo crime ambiental.

O governo estadual afirma que não há mais focos ativos, mas manteve ativo um gabinete de crise que foi montado e deixou em alerta máximo 50 cidades paulistas por riscos de novos incêndios.