Frio acabou de vez? Calor volta a dar as caras em São Paulo

Após dias de frio intenso na cidade de São Paulo, quando as madrugadas chegaram a registrar temperaturas abaixo de zero em um dos distritos, o calor volta a dar as caras e nesta quinta-feira os termômetros já chegam a 26º C.

O calor vai se intensificando nos próximos dias e no final de semana já teremos dias com temperatura na faixa dos 30º C, de acordo com dados da Climatempo, sem previsão de chuvas.

Com a volta do calor, outro problema passa a afligir os paulistanos, a baixa umidade relativa do ar, causando problemas respiratórios nas crianças e idosos. Durante alguns dias da próxima semana, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20% em algumas cidades do estado, índice considerado perigoso pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Mas quem pensa que a chegada dos dias mais quentes significa um adeus definitivo ao inverno está enganado. Oficialmente o inverno acaba no dia 20 de setembro, mas na segunda semana de setembro uma nova frente fria deve chegar no sul do país e a previsão é de que novamente as temperaturas apresentem queda abrupta, para desgosto do paulistano.

Umidade típica de regiões desérticas

As ondas de calor que assolam todo o país têm provocado queda acentuada da umidade do ar, em alguns estados a níveis considerados críticos, típicos de desertos, como no Mato Grosso, em Cotriguaçu, onde o índice registrado foi de apenas 7%.

No deserto do Atacama, no Chile, considerado o local mais árido do mundo, a menor umidade relativa do ar já registrada foi em Calama, de exatamente 7%, o mesmo índice registrado no estado de Mato Grosso, e não muito distante dos 11% registrados em cidades como Valparaíso, ou 12%, registrado em Barretos, ambas cidades do estado de São Paulo.