Estande desaba em evento e fere dois na Zona Sul de SP; vídeos mostram tensão durante socorro

Estande da Bradesco Seguros, no Conarh 2024, desabou e deixou duas pessoas feridas, na Zona Sul de SP

Um estande desabou durante o Conarh 2024, que ocorre na Expo São Paulo, na Zona Sul da capital paulista, deixando duas pessoas feridas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ambulâncias entram no local para o socorro, enquanto outras pessoas que estavam presentes gritam assustadas (assista abaixo).

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (28) com um estande da Bradesco Seguros. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que uma das vítimas, de 46 anos, teve lesões mais sérias e foi levada ao Pronto-Socorro São Luís. Já a outra pessoa ferida recebeu atendimento ainda no local e foi liberada. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

Em nota, o Grupo Bradesco Seguros lamentou “o ocorrido em seu estande no CONARH, evento realizado em São Paulo, nesta quarta-feira (28), e informa que todas as providências estão sendo tomadas. A empresa preza pela segurança e bem-estar e oferecerá o suporte e esclarecimentos necessários”.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou uma perícia no estande. O caso foi registrado no 26º Distrito Policial do Sacomã como desabamento ou desmoronamento.

O Conarh 2024 é um evento que conta com três dias de exposições, com palestras e fóruns, além da participação de empresas de diversos segmentos do universo de gestão de pessoas.