Após quase mil entrevistas, eles ainda não sabem por que Thomas Matthew atirou em Donald Trump

A razão pela qual Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, atirou contra Donald Trump em 13 de julho ainda é um mistério. O jovem foi baleado no mesmo dia após ser detectado pelas autoridades, logo após o ataque ao candidato presidencial. Até o momento, o FBI continua a investigar para descobrir os motivos por trás do ataque, e especialmente se ele estava conectado a outros indivíduos ou grupos que possam ter desejado matar o ex-presidente.

ANÚNCIO

As autoridades do FBI já informaram à imprensa que dias antes do ataque, o atirador pesquisou no Google informações sobre Trump e o atual presidente Joe Biden, além de procurar as datas e locais de ambas as suas atividades.

Um dos eventos em que ele se concentrou foi o comício de Butler na Pensilvânia, onde atacou Donald Trump. Mais de um mês após o ataque, os motivos de Crooks ainda são desconhecidos.

O The Mirror relatou que Kevin Rojek, o agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Pittsburgh, afirmou que até agora, “temos uma ideia clara da mentalidade, mas não estamos prontos para fazer declarações conclusivas sobre o motivo neste momento.” Em outras palavras, não se sabe por que ele atirou no republicano, mesmo que os investigadores tenham realizado quase mil entrevistas.

Donald Trump e o planejamento do ataque contra ele

Atentado a Trump O atirador foi colocado em um prédio próximo ao comício republicano (Especial via TMZ)

A fonte mencionada afirma que, segundo Rojek, Crooks fez um "planejamento extensivo de ataque" e pesquisou eventos de campanha de presidentes atuais e anteriores, realizando "um esforço sustentado e detalhado para planejar um ataque a algum evento, o que significa que ele considerou vários eventos ou objetivos" e quando localizou o comício em Butler, viu isso como uma "oportunidade".

Alguns dos termos de pesquisa do atirador no Google foram ‘Onde Trump falará na Feira de Butler Farm?’, ‘Pódio da Feira de Butler Farm’ e ‘Fotos da Feira de Butler Farm’.

Algo parece ser certo, e é que Crooks não tinha estabilidade mental. Há relatos que sugerem que ele era intimidado na escola secundária, e alguém não deve ser muito estável para tentar prejudicar alguém e querer acabar com a vida deles.