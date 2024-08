Vídeo: veja como ficou o apartamento em Goiás consumido pelo fogo; casal e bebê morreram ao pular de prédio em chamas

Um vídeo gravado dentro do apartamento que pegou em Valparaíso de Goiás na última terça-feira (27) mostra a destruição dentro do imóvel, localizado no sétimo andar de um prédio residencial. A família que morava no local morreu após pularem do apartamento.

Confira:

Conforme as imagens, é possível notar que todos os itens do local foram consumidos pelas chamas. O incêndio começou por volta de 10h30 no apartamento em que morava o casal Luiz Evaldo Lima e Graciane Rosa de Oliveira, além do bebê Léo Oliveira de Lima, que havia nascido há apenas 23 dias.

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros que atuou no combate ao incêndio, Fábio José Rodrigues, a morte ocorreu “em decorrência do desespero deles, que acabaram pulando do sétimo andar”

Vizinho testemunhou família pulando do prédio

De acordo com um dos vizinhos do apartamento que pegou fogo, ele desceu para o pátio do prédio viu o casal saltando da janela com a criança.

“A gente se deparou com um casal com uma criança na janela do sétimo andar. Começamos a gritar para eles não pularem, mas as chamas começaram a tomar conta deles na hora. Acabou que eles se jogaram, vindo a falecer na hora”, disse Felipe Ferreira em entrevista à TV Anhanguera.

De acordo com Felipe, o prédio tremeu por volta das 10h30 e ele começou a ouvir diversos gritos.

“Começou uma gritaria na parte de fora do condomínio, solicitando que todo mundo saísse”, disse a testemunha.

Quem eram as vítimas?

Léo foi o segundo filho de Graciane, de 34 anos, que era mãe de uma menina adolescente. Ela trabalhava com alongamento de cílios. Já Luiz era garçom.

De acordo um amigo do casal, Robson Muller, Luiz Evaldo e Graciane se apaixonaram em 2019, após se conhecerem em um hipermercado.

Luiz e Robson trabalharam juntos no local por quase sete anos, segundo ele. “Um homem incrível, o Luiz”, disse. “Estavam muito felizes com a chegada do bebê”, completou o amigo.