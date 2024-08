Resultado do concurso 176 da Mais Milionária

O concurso 176 da Mais Milionária vai pagar nesta quarta-feira (28) ao apostador que acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte um prêmio estimado em R$ 10 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mais Milionária:

11, 12, 21, 22, 23, 38

Trevos da sorte: 6 e 2

SORTEIO ANTERIOR

No último sábado, não houve apostadores que acertaram as primeiras faixas de premiação da Mais Milionária. A primeira faixa de premiação foi de 5 acertos +1 trevo, onde duas apostas faturaram R$ 145.361,23.

Na faixa dos quatro acertos+2 trevos, 80 apostas levaram para casa R$ 1.198,03.

Lotofácil da Independência

A Lotofácil só retoma seu sorteio diário no próximo dia 9 de setembro, quando ocorre o sorteio da edição especial da Independência.

Esse sorteio terá um dos maiores prêmios do ano, estimado em R$ 200 milhões. Como se trata de um sorteio especial, o prêmio não acumula, logo se ninguém acertar as quinze dezenas o prêmio vai para quem acertar 14 números, e assim por diante.

A aposta na Lotofácil da Independência, assim como nos sorteios regulares, custa R$ 3 no volante simples, preenchido com 15 números. Quem quiser tentar a sorte deve fazer sua aposta até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa.