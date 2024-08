PM aposentado de São Paulo representará o Brasil nas Paralimpíadas de Paris

Aos 47 anos, o atleta paralímpico André Rocha está entre os 254 atletas que representarão o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Nascido e criado em Taubaté, interior de São Paulo, Rocha serviu no 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, mas viu sua carreira como policial militar chegar ao fim depois de um acidente durante uma perseguição.

Conforme reportagem da Agência SP, André, que na época era soldado, atendida a uma ocorrência de furto e perseguia dois suspeitos quando se acidentou. Um dos suspeitos subiu no telhado e, ao tentar capturar o homem, André caiu em um terreno baldio, fraturando a coluna. A lesão o deixou tetraplégico, o que o fez prestar serviços administrativos na corporação por dois anos antes de se aposentar.

“Eu tinha uma carreira, ainda tinha muito o que fazer. Gostava muito do meu trabalho, mas, infelizmente, são coisas que podem acontecer na profissão”, declara o atleta que, há 11 anos, encontrou no Projeto Paralímpico Esporte Para Todos, da Secretaria de Esporte de Taubaté, uma nova meta de vida.

Em 2013 ele passou a disputar competições de arremesso de peso, se tornando campeão e recordista em duas modalidades. Desde então ele esteve em três mundiais, dois parapanamericanos e diversos outros campeonatos em que conquistou ao menos 80 medalhas.

Ele parte para sua primeira Paralimpíadas

Pela primeira vez, o policial deverá disputar uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Confiante, o atual campeão mundial de lançamento de disco afirma estar realizando um sonho.

“É o maior sonho da minha carreira sendo realizado. Mantive todo o planejamento de treinos que sempre faço com o auxílio do fisioterapeuta e de um psicólogo, então me sinto preparado. Vou em busca da medalha de ouro”.

A previsão é de que André dispute a prova no dia 1º de setembro, no Estádio de France. Ele compete pela categoria F52, voltada para atletas tetraplégicos. Com sua atuação no esporte, ele espera poder inspirar outras pessoas a se tornarem atletas e atualmente atua também como coordenador do projeto Esporte para Todos.