Mesmo com presença de Marçal, candidatos à Prefeitura de SP confirmam presença em debate

Após não comparecerem ao último debate eleitoral entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) disseram que estarão presentes no próximo debate, que ocorre no domingo (1) na TV Gazeta.

José Luiz Datena (PSDB), que também não compareceu ao último debate, que contou apenas com Tabata Amaral (PSB), Pablo Marçal (PRTB) e Marina Helena (NOVO), também disse que pretende ir ao evento, mas ainda espera a confirmação do partido.

Os três candidatos à prefeitura da capital culparam a postura de Pablo Marçal durante o primeiro debate, acusando o empresário de não gerar propostas e apenas atacar os adversários para gerar cortes para as redes sociais.

Prefeito Ricardo Nunes confirma participação no debate

Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, disse que irá comparecer ao debate pois à emissora Gazeta readequou as regras.

“A gente recebeu por parte da Gazeta uma informação importante, de que readequaram as regras, o cumprimento das regras. Portanto, havendo debate para poder discutir aquilo que é possível fazer, poder desmascarar aquilo que não é verdade, mostrar nosso programa de habitação. O que a gente não gostaria é ter um palco para ataques” disse o prefeito em agenda realizada na manhã desta quarta-feira (28).

Sem citar nomes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que ter um um prefeito de São Paulo ligado ao crime organizado “seria um desastre”.

A fala ocorreu na segunda-feira (26) em entrevista coletiva realizada no no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo.

“Se a gente passa o tempo todo combatendo o crime organizado, a gente não quer que alguém com conexões com o crime organizado chegue à Prefeitura. Seria um desastre”, disse Tarcísio.

Indireta à Pablo Marçal

Mesmo sem citar um candidato em específico, a fala do governador pode ser vista como uma indireta ao ex-coach e empresário Pablo Marçal (PRTB), que teria pessoas do partido ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Tarcísio de Freitas é cabo eleitoral do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição. Os dois têm agendas conjuntas nos próximos dias.

“A gente tem boas coisas para mostrar. A gente construiu ao longo desse tempo uma relação de parceria. Então, o Estado e o município de São Paulo têm trabalhado em muita sintonia. Isso tem sido relevante para a conquista de resultado. Eu quero mostrar isso para as pessoas, que existe um caminho”, disse o governador.