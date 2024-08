Garota de programa trans aplica extorsão de R$ 7 mil em executivo de banco

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga uma mulher transexual que teria extorquido R$ 7 mil de um executivo de um banco público.

Segundo matéria do ‘Metrópoles’, a suspeita, identificada como Camila Sanches e que atua como garota de programa, teria ameaçado divulgar conversas íntimas com o homem nas redes sociais.

O boletim de ocorrência foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). O bancário de 50 anos disse que entrou em contato com a mulher em 18 de junho.

No diálogo, a vítima diz que viu o perfil de Camila em um site e acompanhantes e pergunta se ela pode conversar. Ela então diz: “Oi, anjo. Vamos marcar algo bem gostoso?”.

Segundo o executivo, ele não chegou a marcar o encontro com a garota de programa e não seguiu com o diálogo. Contudo, ele recebeu uma mensagem no dia seguinte, supostamente da mulher, que dizia ter publicado a conversa entre eles no Facebook.

Na publicação, Sanches divulga prints da conversa. “Olá, venho aqui mostrar para vocês como os clientes de nós trans apenas mandam mensagem só para encher o saco. Mas vamos deixar que os prints falem por si só”, dizia o post.

De acordo com o homem, Camila teria chantageado ele para que não publicasse o conteúdo nas redes sociais, pedindo dinheiro.

O homem diz ter realizado três transferências para a profissional, que juntas chegavam a R$ 7 mil.