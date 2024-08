Capitão do iate que afundou na Itália se recusa a responder às perguntas dos promotores

O capitão do iate de luxo que afundou no meio de uma tempestade próximo à costa da Sicília na semana passada, resultando na morte de sete pessoas, recusou-se a responder às perguntas dos promotores na terça-feira, disse seu advogado.

James Cutfield, um cidadão neozelandês de 51 anos, está sendo investigado por possível homicídio culposo e naufrágio, e foi interrogado na terça-feira pela terceira vez pelos promotores em Termini Imerese.

"Ele simplesmente exerceu o direito de permanecer em silêncio, e os promotores provavelmente estavam esperando por isso", disse o advogado Aldo Mordiglia à Associated Press, acrescentando que a equipe jurídica do capitão acabara de ser nomeada e precisava de tempo para montar uma defesa.

Cutfield estava entre os 15 sobreviventes do naufrágio que ocorreu em 19 de agosto, no qual o magnata da tecnologia britânica Mike Lynch, sua filha Hannah e outras cinco pessoas morreram.

O procurador-chefe Ambrogio Cartosio, que lidera a investigação, declarou que sua equipe considerará todos os elementos de responsabilidade, incluindo a do capitão, da tripulação, dos indivíduos encarregados da supervisão e do fabricante do iate.

O iate, um navio de 184 pés de comprimento chamado Bayesian, afundou perto da Sicília. Os investigadores estão focados em como o navio, considerado ‘indestrutível’ pelo seu fabricante, a empresa italiana Perini Navi, afundou enquanto um veleiro próximo praticamente saiu ileso.

Os promotores disseram que o evento foi "extremamente repentino" e que pode ter sido devido a um vento forte que desceu da tempestade e se espalhou rapidamente ao tocar a superfície.

A tripulação foi salva, exceto o chef, enquanto seis passageiros ficaram presos na cabine.