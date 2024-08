Tarcísio diz que não quer que prefeito de SP tenha ligações com crime organizado: “A gente passa o tempo todo combatendo”

Sem citar nomes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que ter um um prefeito de São Paulo ligado ao crime organizado “seria um desastre”.

A fala ocorreu na segunda-feira (26) em entrevista coletiva realizada no no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo.

“Se a gente passa o tempo todo combatendo o crime organizado, a gente não quer que alguém com conexões com o crime organizado chegue à Prefeitura. Seria um desastre”, disse Tarcísio.

Indireta à Pablo Marçal

Mesmo sem citar um candidato em específico, a fala do governador pode ser vista como uma indireta ao ex-coach e empresário Pablo Marçal (PRTB), que teria pessoas do partido ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Tarcísio de Freitas é cabo eleitoral do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição. Os dois têm agendas conjuntas nos próximos dias.

“A gente tem boas coisas para mostrar. A gente construiu ao longo desse tempo uma relação de parceria. Então, o Estado e o município de São Paulo têm trabalhado em muita sintonia. Isso tem sido relevante para a conquista de resultado. Eu quero mostrar isso para as pessoas, que existe um caminho”, disse o governador.

Tabata Amaral promete diminuir furtos de celulares em ação que une PM e operadoras

Candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) participou de uma reunião com comerciante da Alobrás (Associação dos Lojistas do Brás) na manhã da última segunda-feira (26).

Entre as propostas apresentadas durante o encontro, a deputada federal disse que um dos focos da campanha é ‘desmontar o esquema de celular’.

“A gente tem um foco muito grande de desmontar esse esquema de celulares olhando para a experiência do Piauí, que reduziu pela metade o número de roubos”, disse Tabata, que estava acompanhada da candidata a vice-prefeita, Lúcia França (PSB).

Para diminuir o número de roubos, a candidata disse que é preciso trabalhar junto com a polícia militar e com as operadoras.

“Encurtando a história, [a ideia] é você trazer as operadoras, rastrear o celular que foi roubado e, com coragem, trabalhar junto com a polícia, para, toda a vez que uma nova linha for ativada, você avisar a pessoa [que comprou] que aquele celular foi roubado e se ela não devolver, ela vai começar a ser investigada.”

Além de devolver o celular para a pessoa roubada, a ideia também é mapear o esquema na região.

“Tem comércio envolvido? Tem box envolvido? A gente vai atrás e a gente vai fechar”, promete Tabata.