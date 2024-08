Zona Leste concentra o maior número de roubos em São Paulo no primeiro semestre do ano, revela TV

Grupo foi assaltado e obrigado a deitar no chão enquanto ficam na mira de homens armados, na Zona Leste de SP, no dia 22

A Zona Leste de São Paulo lidera um ranking das regiões da capital paulista onde ocorreram mais roubos no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, foram registrados 15.846 crimes do tipo na região. Na sequência aparece a Zona Sul, com um número bem próximo: 15.766 registros.

ANÚNCIO

Os dados foram revelados pelo jornal “Bom Dia SP”, da TV Globo, sendo que o levantamento foi feito com base em estatísticas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Conforme o levantamento, depois das zonas Leste e Sul, a região onde ocorreram mais roubos no primeiro semestre foi a Oeste, onde foram registrados 11.052 casos.

Veja abaixo o ranking de roubos por região:

ZONA LESTE: 15.846 ZONA SUL: 15.766 ZONA OESTE: 11.052 CENTRO: 9.570 ZONA NORTE: 6.368

Veja abaixo o ranking das regiões com mais casos de roubos em junho/24:

ZONA SUL: 2.484 ZONA LESTE: 2.398 ZONA OESTE: 1.730 CENTRO: 1.456 ZONA NORTE: 989

Em nota enviada ao “Bom Dia SP”, a SSP-SP destacou que “as polícias atuam de forma diligente para combater e dar uma resposta rápida aos crimes patrimoniais em toda a cidade”. A pasta ressaltou, ainda, que “não é correta a comparação de regiões diferentes, pois cada área possui características populacionais, sazonais e geográficas únicas, que impactam nos indicadores criminais”.

“É importante destacar ainda que as ações resultaram em uma queda de 8,5% e 7,1% nas 5ª e 8ª Delegacias Seccionais, responsáveis pelas regiões dos casos citados na reportagem, no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2023. No período, 5.905 infratores foram presos e apreendidos na zona leste. O policiamento foi intensificado pela Polícia Militar com base na análise de ‘hot spots’ – locais de maior incidência sazonal de crimes específicos”, disse a SSP-SP.

Vítimas deitadas no chão

Na última quinta-feira (22), um roubo ocorrido na frente de um condomínio na Vila Regente Feijó foi registrado em vídeo. Criminosos armados obrigaram seis vítimas a deitarem no chão, enquanto tinham seus celulares, carteiras e relógios roubados (veja no vídeo abaixo).

O caso ocorreu na frente de um condomínio residencial que fica na Rua Gregório de Matos. Os vizinhos ficaram revoltados com a cena e, enquanto registravam as imagens, gritavam por ajuda da polícia.

ANÚNCIO

As vítimas ficaram deitadas no chão da via, enquanto os bandidos armados recolhiam os objetos. Um motoboy que realizava uma entrega no condomínio também foi rendido. Na sequência, os criminosos subiram na motocicleta e fugiram.

A Polícia Militar informou que foi acionada após o assalto, mas quando os agentes chegaram os bandidos já tinham fugido. A corporação diz que fez o reforço do patrulhamento na área.

Sobre esse caso, a SSP-SP destacou que “o 29º Distrito Policial (Vila Diva) instaurou um inquérito policial e analisa as imagens para identificar os autores”.