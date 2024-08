VÍDEO: Grupo é obrigado a deitar no chão durante assalto na porta de condomínio, na Zona Leste de SP

Dois criminosos armados assaltaram um grupo de seis homens na saída de um condomínio, na Vila Regente Feijó, na Zona Leste de São Paulo, na noite de quinta-feira (22). Vizinhos registraram quando as seis vítimas foram obrigadas a deitar no chão, enquanto entregava os pertences aos bandidos. Os assaltantes, que estavam em uma motocicleta, fugiram levando celulares, carteiras e relógios (veja no vídeo abaixo).

De acordo com o jornal “Bom Dia SP”, da TV Globo, o caso ocorreu na frente de um condomínio residencial que fica na Rua Gregório de Matos. Os vizinhos ficaram revoltados com a cena e, enquanto registravam as imagens, gritavam por ajuda da polícia.

As vítimas ficaram deitadas no chão da via, enquanto os bandidos armados recolhiam os objetos. Um motoboy que realizava uma entrega no condomínio também foi rendido. Na sequência, os criminosos subiram na motocicleta e fugiram.

Conforme a reportagem, as vítimas procuraram a polícia, mas foram orientadas a irem até uma delegacia nesta sexta-feira (23) para registrarem a ocorrência e entregarem as imagens, que podem ajudar na identificação dos assaltantes.

Já a Polícia Militar informou que foi acionada após o assalto, mas quando os agentes chegaram os bandidos já tinham fugido. A corporação diz que fez o reforço do patrulhamento na área.