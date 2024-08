VÍDEO: Passageiros se desesperam e deitam em vagão após tiro ser disparado perto de trem, em SP

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos de desespero vividos por passageiros da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo. No sábado (24), um tiro foi disparado bem próximo à linha do trem, entre as estações Barra Funda e Luz, fazendo com que as pessoas deitassem no chão do vagão (assista abaixo).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 10h de sábado por conta de um disparo de arma de fogo na Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, bem do lado da linha de trem.

Por conta do barulho, os passageiros do trem se assustaram, deitaram no chão do vagão, mas ninguém ficou ferido. As imagens mostram idosos, mulheres, entre outros passageiros, bastante assustados com a situação.

Uma viatura da PM foi enviada ao local, mas não conseguiu localizar o autor do tiro. Os agentes passaram a fazer rondas na região e ainda procuram pelo suspeito.

Já CPTM informou que o tiroteio não ocorreu dentro das dependências da estação ou dos trens.