VÍDEO: Motorista para durante viagem, pede para passageira descer e faz sexo com mulher no veículo

Motorista de ônibus é flagrado fazendo sexo com mulher dentro de coletivo em via pública, no Ceará

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um casal fazia sexo dentro de um ônibus estacionado em uma via pública, na cidade de Maracanaú, na Grande Fortaleza, no Ceará. Uma passageira, que era a única que seguia no coletivo, disse que o motorista pediu para que ela descesse para que ele ficasse a sós com a parceria. Na sequência, eles foram para a parte dos fundos do veículo e passaram a manter relações sexuais.

Veja no vídeo abaixo:

A cena foi registrada na noite da última sexta-feira (23). A passageira, que não quer ser identificada, contou ao site G1 que era por volta de 19h30 quando seguia no coletivo. Na ocasião, o motorista parou e pediu para que ela desembarcasse, pois ele iria tirar 30 minutos de descanso.

A mulher obedeceu e, enquanto esperava do lado de fora do ônibus, percebeu que o condutor se dirigiu para a parte traseira do veículo com uma mulher, sendo que lá eles passaram a fazer sexo. Depois de encerrado o ato, o homem voltou para a direção e continuou a viagem.

Após a repercussão das imagens, a Auto Viação Metropolitana (Viametro), empresa responsável pelo coletivo, informou que apura o suposto ato libidinoso.

“A empresa tomou conhecimento da filmagem que vem sendo divulgada nas redes sociais a cerca de uma ocorrência no interior de um de seus veículos, assim, razão pela qual está empenhada em apurar os fatos e, em virtude disso, adotar as medidas cabíveis”, destacou.