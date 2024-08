Uma tonelada de maconha é apreendida dentro de escola no RJ

Uma tonelada de maconha é apreendida em escola do RJ

A Polícia Militar apreendeu neste domingo (25) uma tonelada de maconha que estava dentro de uma escola municipal no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro.

A ação ocorreu pelo Batalhão de Ações com Cães na escola municipal Maria Amélia Castro Belford, após as cadelas da corporação notarem um cheiro forte do lado de fora da escola.

No local foram encontrados 250 tabletes de maconha de aproximadamente 4kg cada. As informações são do g1.

Maconha estava dentro dos dutos de ar

Segundo a PM, a droga apreendida tem o valor aproximado de R$ 1 milhão. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os criminosos “invadiram o terreno da escola e esconderam drogas na área externa da unidade, especificamente dentro de dutos de ar”.

A pasta também informou que nenhum funcionário estava na escola neste fim de semana e a unidade estava fechada.

“A Secretaria repudia profundamente que um espaço que deveria ser sagrado, uma escola, tenha sido escolhido como alvo de criminosos”, diz.

Ainda segundo a matéria, 26 escolas da região estavam fechadas devido às operações da Polícia Civil e da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio, que tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas nas regiões da Nova Holanda e do Parque União.

De acordo com a polícia, diversos construções em regiões da Maré utilizaram dinheiro do tráfico.

Segundo o texto do g1, as escolas da Maré já contam com 26 dias sem aula, mais do que todo o ano de 2023.