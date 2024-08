Saiba quem é o GCM morto durante tentativa de assalto na Grande SP; vídeo registrou o crime

O guarda civil municipal Cledir da Silva Santos, de 42 anos, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Ele voltava para casa após cumprir expediente na cidade de Cajamar, que fica na mesma região, quando foi abordado por quatro criminosos em duas motocicletas. Os bandidos fugiram sem levar nada e ainda não foram presos.

ANÚNCIO

Clique na publicação abaixo para ver o vídeo, que tem imagens sensíveis:

O caso aconteceu na noite de sábado (24). Cleidir retornava para casa depois do trabalho, também em uma motocicleta, quando foi abordado pelos assaltantes em Francisco Morato. O vídeo mostra que os bandidos passaram a perseguir a vítima em uma avenida e, quando ela parava perto de casa, eles fizeram a abordagem. Toda a ação levou cerca de dez segundos.

O guarda civil municipal foi socorrido com ferimento na região do tórax e levado ao Hospital Albano em Franco da Rocha, mas não resistiu e morreu logo depois de dar entrada na unidade.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Francisco Morato, que analisa as imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os bandidos. Até a manhã desta segunda-feira (26), nenhum deles havia sido preso.

Luto

Cleidir trabalhava na GCM de Cajamar desde fevereiro deste ano. Em nota, a corporação lamentou a morte dele e prestou solidariedade à família.

“A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Defesa Social da Prefeitura de Cajamar lamenta profundamente o falecimento do Guarda Civil Municipal Cledir da Silva Santos, ocorrido na noite do dia 24 de agosto de 2024, em Francisco Morato, durante uma tentativa de assalto. Cledir, que ingressou recentemente na corporação, ocupando o cargo efetivo desde 1º de fevereiro deste ano, demonstrava diariamente seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população de Cajamar”, dizia o texto.

ANÚNCIO

“Neste momento de imensa tristeza, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas de farda de Cledir, expressando nossas mais sinceras condolências. Sua dedicação ao serviço público, mesmo em tão pouco tempo de atuação, foi exemplar e deixa um legado de responsabilidade e coragem. A Secretaria reafirma seu apoio total às investigações conduzidas pelas autoridades competentes, visando à rápida elucidação dos fatos e à punição dos responsáveis por esta tragédia”, ressaltou a GCM.

Já a Prefeitura de Francisco Morato confirmou a ocorrência e destacou que os criminosos fugiram após o crime.

“Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atendimento de ocorrência, informando indivíduo alvejado por disparo de arma de fogo. Identificado como Cledir da Silva Santos, guarda civil municipal de Cajamar, ele foi surpreendido por duas motocicletas e quatro indivíduos no momento em que chegava em sua residência. Após o disparo, os autores evadiram do local. A vítima foi socorrida ao Hospital Albano em Franco da Rocha, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito”, destacou a administração municipal.