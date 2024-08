Os bilionários que ‘abriram suas carteiras’ para as campanhas de Kamala Harris e Donald Trump

Kamala Harris e Donald Trump não apenas competem demonstrando seu caráter e propostas para a Presidência dos Estados Unidos, mas na corrida para as eleições de 5 de novembro, também estão sendo avaliadas as carteiras de seus Super PACs ou Comitês de Ação Política, responsáveis pela arrecadação de fundos para suas campanhas. Os aliados de ambos os candidatos estão desembolsando uma fortuna para que cada um chegue ao Executivo americano, mas quem são os bilionários que os apoiam? Nas próximas linhas, descobriremos.

A Forbes nomeou os bilionários que apoiam Kamala Harris e Donald Trump, afirmando que ‘eles abriram suas carteiras’, apoiando-os plenamente em busca da vitória eleitoral.

“O Comitê de Campanha de Biden - agora Harris - arrecadou US$ 516 milhões e a campanha de Trump arrecadou US$ 268 milhões no total, entre janeiro de 2023 e 31 de julho de 2024, a data mais recente para a qual as apresentações da Comissão Federal Eleitoral estão disponíveis”, diz o meio citado, conhecido por apresentar as grandes fortunas dos mais ricos do mundo.

“Os 10 melhores super PACs que apoiam o Trump arrecadaram coletivamente aproximadamente US$ 305,6 milhões desde o início do ano, no entanto, em comparação com os US$ 199,2 milhões arrecadados pelos 10 melhores PACs que apoiam a Harris, embora possam reduzir essa diferença nas próximas semanas”, diz a Forbes.

Apenas nas primeiras 24 horas após o anúncio de sua candidatura, Kamala Harris arrecadou US$ 81 milhões, enquanto Donald Trump arrecadou US$ 52,8 milhões nas 24 horas seguintes após ser condenado em 34 acusações criminais graves.

Bilionários por Kamala Harris e Donald Trump

A Forbes indicou que entre os bilionários que apoiam Donald Trump, o maior deles é o herdeiro bilionário Timothy Mellon, que contribuiu com cerca de US$ 115 milhões, além de uma doação de outros US$ 50 milhões para o Trump Make America Great Again super PAC em julho.

Outro que apoia o ex-presidente é Linda McMahon, esposa do magnata da luta livre Vince McMahon; o executivo de energia Warren Kelcy e a fundadora da ABC Supply, Hendricks Diane; também o bilionário do petróleo Timothy Dunn, e os doadores conservadores Richard e Elizabeth Uihlein.

Entre os grandes financiadores da campanha de Donald Trump também está Elon Musk, proprietário da SpaceX e da Tesla.

Do lado de Kamala Harris, entre os bilionários que apoiam sua campanha, estão Michael Bloomberg, fundador da Bloomberg; Reid Hoffman, fundador do Linkedin; Wilmot Reed Hastings Jr, co-fundador da Netflix; e Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook.

Além disso, mais de 100 capitalistas assinaram uma carta em 31 de julho para apoiar financeiramente a campanha da vice-presidente, nesta carta estão empresários como Mark Cuban; o investidor Vinod Khosla e Chris Sacca, fundador da Lowercase Capital.