MG: Idoso morre após receber quatro doses de quimioterapia de uma vez; enfermeiro foi afastado

A Polícia Civil investiga a morte do idoso Nilton Carlos Araújo, de 69 anos, que fazia tratamento contra mieloma múltiplo em um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo os familiares, ele recebeu quatro doses de quimioterapia de uma vez, sendo que essa quantidade estava prevista para ser aplicada em um mês, e não resistiu. O enfermeiro suspeito no caso foi afastado das funções.

De acordo com os parentes, ele ia ao Hospital da MedSênior, no bairro Gutierrez, todas as segundas-feiras para as sessões de quimioterapia. No último dia 19, um enfermeiro diferente se encarregou de administrar os medicamentos e a filha dele estranhou a quantidade das aplicações. Carolina Araújo disse que chegou a questionar o profissional, mas ele disse que estava tudo sob controle.

“Eu questionei o enfermeiro, porque era diferente do costume. Perguntei se eram quatro mesmo, ele disse que sim e aplicou uma atrás da outra”, contou Carolina ao site G1.

Naquela tarde, após voltar para casa, o idoso se sentiu mal e foi levado de volta ao hospital. Após receber atendimento, foi liberado. Porém, a situação só piorou e, na quarta-feira (21), ele voltou à unidade de saúde, quando foi internado.

“Continuei falando que ele tinha tomado quatro doses [de quimioterapia], mas ignoraram. Acharam que era uma infecção, deram antibiótico, remédio pra dor, mas ninguém sabia o que ele tinha. Estava lúcido, mas à noite sentiu falta de ar. De madrugada, foi entubado”, relatou a filha.

O quadro de saúde de Nilton se agravou ainda mais e ele precisou ser transferido, na última quinta-feira (22), para outro hospital. Lá, ele não resistiu e faleceu na sexta-feira (23).

Assim, a família registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. A Polícia Civil destacou que apura as circunstâncias da morte do idoso e aguarda os laudos dos exames necropsiais.

Enfermeiro afastado

Inicialmente, o MedSênior manifestou “imenso pesar” pela morte do paciente e destacou que conduz uma “investigação detalhada” sobre o caso.

Nesta segunda-feira (26), a unidade de saúde destacou que o enfermeiro suspeito pela aplicação da quimioterapia foi afastado das funções “até a elucidação dos fatos”.

“A empresa manifesta seu imenso pesar e sua solidariedade à família, oferecendo apoio integral aos familiares, e reitera que tem como premissa seguir rigorosamente todos os protocolos estabelecidos para assegurar a integridade e a segurança de seus pacientes”, destacou o hospital.