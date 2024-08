Licenciamento 2014: motoristas de SP com carro placa final 3 e 4 devem quitar até sexta-feira

Os proprietários de carros de São Paulo com placa final 3 e 4 têm até a próxima sexta-feira (30) para quitar a taxa do licenciamento anual obrigatório. A partir de segunda-feira começa o prazo para os carros com placa 5 e 6.

ANÚNCIO

A taxa do licenciamento no estado de São Paulo é de R$ 160,22.

O pagamento pode ser feito em qualquer banco credenciado diretamente nos caixas de autoatendimento. Basta digitar o número do Renavam do veículo e o ano de pagamento. Quem preferir pode ainda pagar pelo Internet Banking. Veículos com pendências anteriores de IPVA ou multas não poderão ser licenciados até quitar os impostos atrasados.

O motorista que for flagrado dirigindo carro sem licenciamento será multado e terá o carro guinchado para o pátio do Detran, além de levar 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para recuperar o automóvel, terá que pagar todos os débitos acrescidos de multa, juros, custo do guincho e a diária de estadia do carro no pátio.

e-CRLV

Uma vez pago o licenciamento, o proprietário deverá fazer o download do documento nos sites do Detran-SP ou do Poupatempo. O documento pode ser impresso ou salvo no celular para ser apresentado, caso seja solicitado pelas autoridades.