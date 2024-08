Jogador do Nacional-URU que passou mal em jogo contra São Paulo tem piora no estado de saúde

O jogador do Nacional do Uruguai, Juan Manuel Izquierdo, que passou mal durante confronto contra o São Paulo na última quinta-feira (22) apresentou uma piora no estado de saúde, segundo boletim médico divulgado no domingo (25).

De acordo com o Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde o zagueiro está internado, ele teve uma “progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana”.

O boletim também diz que ele está dependendo de ventilação mecânica.

“Internado desde o dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, o paciente Juan Manuel Izquierdo foi submetido a novos exames neste domingo, 25. A avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica”, diz o documento.

Zagueiro teve arritmia cardíaca durante partida

O zagueiro do Nacional do Uruguai passou mal durante a partida contra o São Paulo, no estádio do Morumbis, pela Copa Libertadores, na noite de quinta-feira (22). Um vídeo mostra o momento em que o jogador de 27 anos caiu no gramado (assista abaixo). Ele foi socorrido com um quadro de “arritmia cardíaca” e levado ao Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da Capital, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Esposa pediu orações

A esposa de Izquierdo pediu orações em nome do jogador nas redes sociais. Utilizado o perfil dele, Selena escreveu em espanhol:

“Olá, sou Selena, esposa de Juanma. Por favor, rezem por ele, orem, mandem força e boas energias. Juanma necessita, sei que ele é muito querido e todos estamos desejando que ele supere este momento. Em casa, sua filha de dois anos e seu filho de oito dias o esperam de volta. Ele tem muito pelo qual viver, por favor rezem por ele”.