Israel e o Hezbollah trocam ataques aéreos e com foguetes: a região em estado máximo de alerta

Israel lançou uma onda de ataques aéreos no sul do Líbano nas primeiras horas de domingo, em um ataque preventivo contra o Hezbollah. Após isso, o grupo armado afirmou ter lançado centenas de foguetes e drones para vingar o assassinato de um de seus principais comandantes ocorrido no mês passado.

O intenso tiroteio não parece ter desencadeado uma guerra há muito temida, mas a situação continua tensa.

Por que Israel lançou o ataque?

O exército israelense disse que atacou porque o Hezbollah planejava lançar uma forte onda de foguetes e mísseis em direção a Israel. Pouco depois, o grupo armado anunciou que havia lançado um ataque contra posições militares israelenses como resposta inicial à morte de Fouad Shukur, um de seus fundadores, em um ataque aéreo israelense em Beirute no mês passado.

Ao meio-dia, parecia que a troca de tiros havia terminado, e ambas as partes afirmaram que só tinham como alvo objetivos militares. Pelo menos três pessoas morreram nos ataques ao Líbano, enquanto não houve relatos de vítimas em Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no início de uma reunião do gabinete, afirmou que o exército havia eliminado "milhares de foguetes direcionados ao norte de Israel" e pediu aos cidadãos que cumpram as diretrizes do Comando da Frente Interna.

"Estamos determinados a fazer tudo o que for possível para defender nosso país, para que os residentes do norte possam voltar para suas casas em segurança e para continuar mantendo uma regra simples: A quem nos fizer mal, faremos mal", afirmou.

As sirenes de ataque aéreo foram ativadas no norte de Israel, e o Aeroporto Internacional Ben-Gurion foi fechado e os voos foram desviados por cerca de uma hora devido ao ataque. O Comando do Front Interno de Israel aumentou o nível de alerta no norte de Israel e encorajou a população a permanecer perto dos abrigos antiaéreos.

O tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz militar israelense, afirmou que o Hezbollah tentou atacar alvos no norte e centro de Israel. Ele afirmou que as avaliações iniciais revelaram "muito poucos danos" em Israel, mas que o exército permanecia em alerta máxima. Ele afirmou que cerca de 100 aviões israelenses participaram dos ataques no domingo.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas nos ataques no sul do país. Além disso, um combatente do grupo Amal, aliado do Hezbollah, morreu em um ataque contra um carro, conforme relatado pelo Amal.

Qual foi a resposta do Hezbollah?

O Hezbollah disse que seu ataque incluiu mais de 320 foguetes Katyusha direcionados a vários locais em Israel e um "grande número" de drones. Disse que a operação visava "um alvo militar israelense qualitativo que será anunciado posteriormente", bem como "locais e quartéis inimigos e plataformas do Domo de Ferro (defesa antimísseis)".

Mais tarde, o Hezbollah anunciou o fim do que chamou de primeira fase de ataques de retaliação, o que, segundo disse, permitiria lançar mais ataques dentro de Israel. Mas um comunicado posterior dizia que “as operações militares de hoje foram concluídas”.

O grupo afirmou que todos os drones explosivos lançados atingiram seus alvos, sem dizer quantos. Ele listou 11 bases, quartéis e posições militares que disse ter atacado no norte de Israel e nas Colinas de Golan anexadas por Israel. Ele também rejeitou a alegação de Israel de que os seus ataques preventivos tinham conseguido evitar um ataque mais forte. O Hezbollah não forneceu provas das suas alegações.